Kanada, İran ile bağlantılı 7 kişi için yaptırım kararı aldı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Yaptırım listesine yedi kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

