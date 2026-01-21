Kanada: Kanada ve İsviçre güçlü bir ortaklığı paylaşıyor

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Kanada ile İsviçre arasındaki ilişkinin halklar arası bağlar ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılık temelinde güçlü olduğunu belirterek, “Kanada ve İsviçre, halklar arası bağlara ve kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılığa dayanan güçlü bir ilişkiyi paylaşıyor” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Anand, Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştüğünü ifade ederek, “Dünya Ekonomik Forumu’nda İsviçreli mevkidaşımla bir araya gelerek Arktik güvenliğin güçlendirilmesi ve bölgenin korunmasına yönelik konuları ele aldık” açıklamasını yaptı.