Kanada, Rusya'nın Harkov bölgesinde sivillere düzenlediği saldırıyı kınadı

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Rusya'nın Harkov bölgesinde sivil yolcu trenine düzenlediği insansız hava aracı saldırısını kınadı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, bu saldırının Rusya'nın barış arayışında olmadığını gösterdiğini söyleyen Anand, "Rusya, sivil altyapıya yönelik saldırılarını derhal durdurmalı ve saldırgan savaşını sona erdirmelidir." dedi.

Anand, Kanada'nın, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış sağlamak amacıyla ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

