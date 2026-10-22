Kanada sanayisine 8,7 milyar dolarlık dış ticaret koruması

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve Washington'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergileri karşısında Kanada yönetimi, iç pazarı dayanıklı kılacak 8,7 milyar dolarlık stratejik adımları hayata geçiriyor. Kanada Başbakanı Mark Carney ile Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford tarafından duyurulan eylem planı, yerli üreticilerin küresel rekabet gücünü korumayı, gümrük kısıtlamalarından etkilenen sektörleri desteklemeyi ve uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor.

Çelik sektörüne 5,22 milyar dolarlık dev finansman

Hükümetin açıkladığı destek programının odağında çelik sanayisi yer alıyor. Beş yıla yayılan Ortak Çelik Eylem Fonu bünyesinde federal yönetim 3,55 milyar dolar, Ontario eyaleti ise 1,67 milyar dolar kaynak sağlayacak. Toplamda 5,22 milyar dolara ulaşan bu fon; üretimin çeşitlendirilmesine, savunma, enerji ve ileri imalat alanlarındaki kapasitenin geliştirilmesine aktarılacak. Ayrıca Kanada çeliği için uluslararası alanda yeni pazarlar açılması hedeflenirken, kamu alımlarında yerli çeliğe öncelik verilecek ve haksız sübvansiyonlu ithal metal ürünlerine karşı gümrük kontrolleri artırılacak.

Otomotiv üretimi ve elektrikli araç altyapısına destek

Gümrük tarifelerinin hedefinde bulunan otomotiv endüstrisine iki yıllık zaman diliminde 2,5 milyar dolarlık ek nakit akışı sağlanacak. İlgili kaynağın 1,5 milyar doları federal bütçeden, 1 milyar doları ise eyalet kasasından karşılanacak. Tahsis edilen mali destek; üretim hatlarının modernize edilmesi ve yeşil dönüşümün merkezindeki elektrikli araç imalat yetkinliklerinin hızlandırılması amacıyla kullanılacak.

Kritik maden yataklarına birebir eşleşmeli yatırım

Stratejik hamlenin son ayağını Ontario'daki zengin kritik mineral kaynaklarının geliştirilmesi oluşturuyor. Eyalet yönetiminin önümüzdeki üç yıl içerisinde madencilik sektörüne yapacağı 1 milyar dolarlık yatırıma karşılık, federal hükümet de aynı miktarda mali katkı sunacak. Gerçekleştirilen bu projelerle gümrük engellerinden olumsuz etkilenen işletmelerin ayakta kalması ve istihdamın korunması amaçlanıyor.