Kanada: Ticaret engellerini kaldırıyoruz

Kanada Başbakanı Mark Carney; Kanadalı çiftçiler, balıkçılar ve tarım-gıda sektörlerindeki çalışanlar için milyarlarca dolarlık iş fırsatı yaratmak amacıyla ticaret engellerini kaldırıyor olduklarını belirtti.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Carney, açıklamasında şunları aktardı:

"1 Mart'a kadar Çin'in Kanada kanolasına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 84'ten yaklaşık yüzde 15'e indireceğini ve Kanada kanola küspesi, bezelye, ıstakoz ve yengecin artık ayrımcılık karşıtı gümrük vergilerine tabi olmayacağını tahmin ediyoruz."