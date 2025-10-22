Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsun

Eyaletin London kentinde düzenlenen etkinliğin sponsorları arasında "General Dynamics, Deltek, Elbit Systems ve Nortack Defence" gibi İsrail'e silah satışı yapan ya da İsrail merkezli şirketler yer aldı.

Bunun üzerine yaklaşık 100 Filistin destekçisi, İsrail ve diğer ülkelere silah satışlarının durdurulması talebiyle konferansın yapıldığı binayı kuşatarak girişleri kapattı.

Göstericiler, Kanada hükümetinin askeri harcamaları artırma planlarını da protesto etti.

"İsrail'e yönelik silah ambargosu talep ediyoruz"

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir gösterici, "İsrail'e yönelik silah ambargosu talep ediyoruz. Savaş suçlarından kar eden bu şirketlerin ve hükümet yetkililerinin bu şekilde devam etmeleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bir diğer gösterici ise eylemin amacının "Gazze'deki soykırıma ortak olan büyük savunma şirketlerini kınamak" olduğunu belirtti.

Etkinlik başlamadan kısa süre önce bölgeye yaklaşık 25 polis aracı sevk edildi. Polis, göstericilere müdahale ederek bazılarını yere yatırdı ve bir kişiyi mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına aldı.