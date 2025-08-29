Kanada'da halka açık alanlarda dua etmek ve namaz kılmak yasaklanacak

Kanada'nın Quebec eyaletinde, hükümetin kamusal alanlarda dua etmeyi ve namaz kılmayı yasaklamaya yönelik bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu duyuruldu.

Eyalet Bakanı Jean-François Roberge'nin dün yaptığı açıklama, ülkede din ve ifade özgürlüğü üzerine yeni bir tartışma başlatırken, sivil toplum kuruluşları ve Müslüman toplumu temsilcileri tasarıya sert tepki gösterdi. Gözlemciler, popülaritesi düşen hükümetin bu adımı siyasi destek toplamak amacıyla attığını öne sürüyor.

Hükümetten "net mesaj" vurgusu

CBC News'ün haberine göre; Quebec'in Fransız Dili Bakanı Jean-François Roberge, dün yaptığı açıklamada Başbakan François Legault'dan aldığı talimat doğrultusunda yasal bir düzenleme için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi. Roberge, "Sokakta dua etmenin yaygınlaşması ciddi ve hassas bir mesele," diyerek hükümetin konuya verdiği önemi vurguladı.

Başbakan François Legault da daha önce yaptığı bir konuşmada konuya ilişkin tutumunu net bir şekilde ortaya koymuştu. Legault, "İnsanların sokakta, parklarda dua etmesini istemiyoruz. Dua etmek isteyen kiliseye ya da camiye gider, ama kamusal alanlarda olmaz. Bu konuda çok net bir mesaj vermek istiyoruz," ifadelerini kullanarak yasağın çerçevesini çizmişti.

Sivil toplum ve muhalefetten sert tepkiler

Hükümetin bu girişimi, insan hakları ve sivil özgürlükler alanında çalışan kuruluşların yanı sıra muhalefet partilerinden de tepki topladı.

Kanada Müslüman Forumu (CMF), sokakta dua etmenin anayasal bir hak olan ifade özgürlüğünün bir parçası olduğunu savundu. Forumdan yapılan açıklamada, böyle bir yasağın belirli toplulukları haksız yere damgalayacağı ve toplumsal uyuma ciddi zararlar vereceği belirtildi.

Benzer bir endişeyi dile getiren Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, tasarının yasalaşması halinde din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı gibi temel anayasal hakları ihlal edeceğini duyurdu.

Muhalefet kanadından konuya ilişkin ilk yorum, bağımsızlık yanlısı Parti Québécois'in lideri Paul St-Pierre Plamondon'dan geldi. Plamondon, yasaya prensipte karşı olmadığını belirtmekle birlikte, Başbakan Legault’nun bu adımı atmakta neden bu kadar geciktiğini sorgulayarak hükümetin zamanlamasını eleştirdi.

Danışma komitesi raporuyla çelişen adım

Hükümetin bu adımı, kendisine bağlı laiklik danışma komitesinin tavsiyeleriyle çelişiyor. Komite, geçen hafta kamuoyuna açıkladığı 300 sayfalık kapsamlı raporunda, kamusal alanlarda duanın yasaklanmasını önermemişti. Raporda, bu gibi durumların eyalet hükümetinin değil, yerel yönetimlerin ve belediyelerin yetki alanına girdiği vurgulanmıştı. Ancak aynı komite, devlet destekli kreşlerde görev yapan erken çocukluk eğitmenlerinin dini semboller taşımasının yasaklanması yönünde bir tavsiye kararında bulunmuştu.