Kanada’da helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Kanada’nın Quebec eyaletinde özel bir helikopter, kalkıştan kısa süre sonra Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştü. Kazada helikopterde bulunan 4 kişi yaşamını yitirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanada'nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.
CBC News'in haberine göre, eyalet polisi, özel helikopterin Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde düştüğünü bildirdi.
İlk müdahale ekipleri olay yerine ulaştığında helikopterin alevler içinde olduğunu kaydeden polis, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, ilk bulgulara göre helikopterin kalkıştan kısa süre sonra sorun yaşadığını ve fazla uzaklaşamadan düştüğünü belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.