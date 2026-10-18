Kanada'da Wainwright Askeri Üssü'nde yangın çıktı: Ölü ve yaralılar var

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Kanada Savunma Bakanı David McGuinty düzenlediği basın toplantısında, Wainwright üssünde yangın çıktığını belirtti.

McGuinty, yangında ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Durumun hassasiyetini koruduğunu vurgulayan McGuinty, olayın yakından takip edildiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay meydana geldiğini belirterek, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü ifade etti.

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını "ciddi ve trajik" olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini belirtti.

Yangın askeri üssün sınırlarını aşarak bölgeye yayıldı

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, yangının askeri üssün sınırlarını aşarak bölgeye yayıldığını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediğini bildirdi.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), olayın nedenini ve ayrıntılarını araştırıyor.

Alberta eyaletindeki Wainwright bölgesi yakınlarında bulunan askeri üs, ülkenin önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Üs, askeri personelin muharebe operasyonlarına hazırlandığı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.