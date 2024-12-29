Kanada'da yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı (Video)

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax'a doğru havalanan PAL Airlines'a ait bir uçakta, iniş sırasında sol kanadından yoğun duman çıkmaya başladı. Olayın hemen ardından uçağın bir kısmı alev aldı. Uçak, yerel saatle 21.30 civarında Halifax Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken bu korkutucu durum yaşandı.

Yolcular tahliye edildi

Havalimanı yetkilileri, uçağın inişinin ardından tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.