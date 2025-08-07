  1. Ekonomim
Kanada, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi'nin verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 17 milyon dönüm alanın kül olduğu, son yılların en şiddetli orman yangınlarından biriyle savaşıyor.

Kanada'daki orman yangınlarında yaklaşık 17 milyon dönüm alan kül oldu
Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kurumlar Arası Orman Yangın Merkezi (CIFFC), ülkedeki orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, çoğu British Columbia, Alberta ve Saskatchewan eyaletlerinde olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 740 orman yangını aktif durumda.

British Columbia ve Alberta'da her gün yeni yangınlar çıkarken, bu yangınların çoğu sıcak ve kuru hava nedeniyle yayılıyor.Kanada'daki orman yangınlarında yaklaşık 17 milyon dönüm alan kül oldu - Resim : 1

Yangında 17 milyon arazi kül oldu

Ülke genelinde şu ana kadar yaklaşık 17 milyon dönüm arazi kül oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yangınlar nedeniyle sadece Manitoba eyaletinde 15 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Eyalet genelde bu yaz ikinci kez olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer eyaletin büyük bölümünde "yangın riski yüksek ila çok yüksek seviyede" uyarısında bulundu.

Manitoba'daki yetkililer, eyalette bu sezon yaklaşık 4 milyon dönümden fazla alanın yandığını belirterek, durumu "son 30 yılın en kötü yangın sezonu" olarak nitelendirdi.

Newfoundland ve Labrador eyaletinde ise hızla yayılan alevler bazı evleri yok etti, elektrik kesintilerine yol açtı. Nova Scotia eyaleti ise ormanlık alanlardaki tüm açık hava faaliyetlerini yasakladı.

Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle ABD'deki 11 eyalette milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarısı yapılmıştı.

