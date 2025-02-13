Kanada'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine sert tepki: 51. eyalet olması söz konusu bile değil

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

"Kanada’nın 51. eyalet olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersiz"

Trudeau, "Kanada’nın 51. eyalet olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersizdir. Böyle bir şey asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya gelen Trudeau, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı'nın söylediklerini ciddiye almalı ve Kanada’yı savunurken bunu da göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

Kanadalıların son dönemde gösterdiği birlik ve beraberliğe dikkat çeken Trudeau, vatandaşların yerel ekonomiyi desteklemek adına tedarik zincirlerini Asya ve Avrupa gibi bölgelere kaydırmaya çalıştığını vurguladı.

ABD’ye sert mesaj: Kanada güçlü yanıt verecek

Trump’ın Kanada’nın çelik ve alüminyum ihracatına yönelik yeni gümrük vergisi kararını da değerlendiren Trudeau, "Kanada, ABD’nin atacağı adımlardan bağımsız olarak, ölçülü ve aynı zamanda son derece güçlü bir şekilde yanıt verecektir. Ticaret anlaşmazlığı istemiyoruz ancak uluslararası ticaretteki zorluklara odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kanada’nın ekonomik çıkarlarını ve egemenliğini savunmaya devam edeceğini belirten Trudeau, "Ne olursa olsun, gereken tepkiyi vereceğiz" dedi.

Kanada’nın ABD’ye gerçekleştirdiği 2,2 milyar dolarlık çelik ve alüminyum ihracatının ABD ekonomisine önemli katkılar sağladığını hatırlatan Trudeau, "2018’de alınan gümrük vergisi kararının 75 bin Amerikalının işini kaybetmesine neden olduğu unutulmamalıdır. Kanada olarak, ABD’lileri ve Kanadalıları olumsuz etkileyecek bu politikanın daha da ileri taşınmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Trump’tan yeni vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz pazartesi günü Kanada dahil olmak üzere ABD’nin tüm çelik ve alüminyum ithalatına ek olarak yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek karar doğrultusunda Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan toplam gümrük vergisi yüzde 50’ye çıkacak. Trump ayrıca Kanada’dan ithal edilen araçlara da yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda yeni vergiler getirme tehdidinde bulunmuştu.

Kanada yönetimi, bu adımlara karşı diplomatik ve ekonomik önlemler almaya hazırlanırken, Trudeau’nun açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.