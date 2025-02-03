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Kanada'dan ABD ürünlerini boykot hamlesi

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki olarak, eyaletin alkollü içkiler de dahil ABD ürünlerini kullanmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Kanada'dan ABD ürünlerini boykot hamlesi
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Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, yaptığı basın toplantısında, ABD'nin Kanada ürünlerine uygulayacağı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki gösterdi.

ABD şirketlerine ait ürünleri kullanmayacaklarını vurgulayan Ford, "Ne inşa ettiğimizin önemi yok, bir hastane veya bir köpek kulübesi inşa ediyor olsak da Ontario çeliği, Kanada ürünleri, Kanada ahşabı, Ontario ağacı ve benzeri ürünler kullandığımızdan emin olmak istiyorum." dedi.

Ford, "Bu bir kürdan da olsa fark etmez. Kanada ve Ontario'dan almamız gerek" diyerek yerli ürün kullanımının önemine işaret etti.

Ne olmuştu?

Dün, X sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Ford, "Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu (LCBO), her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Amerikan şarabı, birası, akollü içeceği ve maden suyu satıyor. Artık satmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ford, Amerikan ürünlerinin eyaletteki raflardan kaldırılacağını ve bu ürünlerin stoklanmasının engellenmesi için katalogdan da çıkarılacaklarını belirtmişti.

Ayrıca Ford, Kanada vatandaşlarını yerli üretimi desteklemeye teşvik etmek amacıyla, işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını talep etmişti.

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