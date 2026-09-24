Kanada'dan ABD'ye askeri harekat değerlendirmesi: Ağır sonuçları olur

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Kanada ile ABD arasındaki ilişkilerde dikkat çeken bir açıklama geldi. Kanada Başbakanı Mark Carney, Washington'dan gelebilecek olası bir askeri hamle ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Son derece düşük olasılık vurgusu

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği "Kanada'nın 51. eyalet olması" yönündeki söylemleri ciddiye alıp almadığına yönelik soruyu yanıtladı.

Carney, hükümet olarak bu tür senaryoları göz ardı etmediklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik olası bir askeri harekat talimatını, "son derece düşük olasılıklı ancak gerçekleşmesi halinde çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir risk" olarak değerlendirdiklerini söyledi. Bu tür durumlarda hükümetlerin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

"Aşırı uç risk" olarak tanımladı

Mark Carney, söz konusu ihtimali finans literatüründe kullanılan "aşırı uç risk" olarak tanımladı. Daha önce Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası başkanlığı görevlerini yürüten Carney, düşük ihtimalli ancak etkisi büyük senaryolara karşı hazırlık yapılmasının bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Hazırlıkların detaylarına ilişkin bilgi vermekten kaçınan Carney, temasların sürdüğünü aktardı.

Trump ile temas sürüyor

Ticaret gerilimine rağmen ABD Başkanı Donald Trump ile sık sık temas halinde olduğunu belirten Mark Carney, diplomatik kanalların açık olduğunu söyledi.

Ottawa ile Washington arasında son dönemde gümrük tarifeleri nedeniyle gerilimin arttığı biliniyor. Carney, buna rağmen doğrudan bir askeri harekatın temel senaryoları arasında yer almadığını kaydetti.