Kanada’dan ABD’ye petrol uyarısı

Kanada Dışişleri Bakanı, ABD'nin Kanada ile ticareti sekteye uğratması halinde Venezüella gibi jeopolitik rakiplerinden petrol almak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşan Mélanie Joly, ABD Başkanı'nın Kanada'dan ithal edilen petrole yüzde 25 vergi uygulama tehdidinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin bir ticaret savaşına dönüşmesi halinde "gerçek insanları" vuracağını söyledi.

"Biz petrolü indirimli olarak gönderiyoruz ve bu petrol nihayetinde Teksas'ta rafine ediliyor. Biz değilsek Venezüella yapıyor," diyen Joly, Venezüella ve Kanada'da üretilen ve pek çok Amerikan rafinerisinin bağımlı olduğu ağır kaliteli petrole atıfta bulundu. Joly, "Masada başka bir seçenek yok ve bu yönetim Venezüella ile çalışmak istemiyor" dedi.