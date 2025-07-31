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Kanada'dan Filistin'i tanıma kararı

Kanada, Filistin'in reform taahhütleri ve İsrail’in saldırıları nedeniyle Eylül’de Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Kanada'dan Filistin'i tanıma kararı
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini resmen tanımayı planladığını duyurdu. Carney, bu kararın Filistin Yönetimi'nin kapsamlı reformlara bağlılığı, yönetimde köklü değişiklik yapma iradesi ve Hamas'ın dahil olmayacağı 2026 genel seçimlerini düzenleme taahhüdüne dayandığını belirtti. Kararla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan Carney, İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’ya yönelik saldırılarının da bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Bu adım, eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa ve İngiltere'nin açıklamalarının ardından geldi.

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