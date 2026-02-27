Kanada'dan İran'daki vatandaşlarına 'derhal ayrılın' çağrısı

Kanada, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından İran'daki vatandaşlarına uyarı yayınladı.

Bölgede tansiyonun yüksek olmasını gerekçe gösteren Kanada, İran'daki vatandaşlarının ülkeden "derhal ayrılması" çağrısında bulundu.

Kanada hükümeti tarafından "İran'daki Kanadalılara" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Devam eden gerilimler nedeniyle bölgedeki çatışmalar uyarı olmadan da devam edebilir. İran'ı derhal terk edin. Seyahat belgelerinizin güncel olduğundan emin olun ve gerekirse bulunduğunuz yerde kalmak için yeterli malzeme bulundurun" ifadelerine yer verildi.

Hafta başında ise Avusturalya İsrail ve Lübnan'da görev yapan diplomatlarının aile üyelerine ülkeyi terk etmeleri talimatı vermiş ve her iki ülkedeki vatandaşlarının da çok geç olmadan ayrılmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Polonya, İsveç, Hindistan ve diğer ülkeler de bölgede olası bir çatışmaya karşı vatandaşlarını İran'ı terk etmeye çağırmıştı.