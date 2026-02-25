Kanada'dan Küba'ya 8 milyon dolarlık insani yardım kararı

Kanada hükümetinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Küba'da kötüleşen yaşam şartları sebebiyle ülkeye 8 milyon Kanada doları fon gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, "Küba, ciddi yakıt kıtlığı, uzun süreli elektrik kesintileri, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin giderek zorlaşması nedeniyle hızla kötüleşen koşullarla karşı karşıya. Geçen yıl Melissa Kasırgası gibi zorluklarla daha da ağırlaşan enerji krizi, milyonlarca insanın savunmasızlığını artırdı." ifadeleri kullanıldı.

Duyurulan fonun derhal gönderileceği aktarılan açıklamada, bu fonun yerel gıda güvenliği ve beslenmeyi güçlendirmek amacıyla Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile kurulan ortaklıklar aracılığıyla sağlanan uluslararası yardım programının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Kanada hükümetinin, Küba'daki durumla ilgili "ortaklarıyla yakın temas" halinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.

"Kanada, Küba halkı ile dayanışma içinde"

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai'in konuya ilişkin ifadelerinin paylaşıldığı açıklamada, Anand'ın "Küba halkı büyük zorluklarla karşı karşıya kalırken Kanada, Küba halkı ile dayanışma içinde ve acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak için hedefli yardım sağlıyor." ifadesine yer verildi.

Sarai ise Kanada'nın yapacağı yardımın acil gıda ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve acil yardım sağlamak için ihtiyaç sahibi kişilere doğrudan ulaştırılacağını belirtti.