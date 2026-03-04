  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kanada'dan Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'ın hava sahasını kullanma talebi
Takip Et

Kanada'dan Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'ın hava sahasını kullanma talebi

Kanada, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'dan hava sahasını kullanma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanada'dan Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için Umman'ın hava sahasını kullanma talebi
Takip Et

Toronto Star gazetesinin haberine göre, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, önceliklerinin Orta Doğu'daki Kanadalıların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayarak, Umman'ın uygun bir hava sahasına sahip olduğunu ifade etti.

Anand, bu kapsamda Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, hava sahasının kullanımı için resmi izin talebinde bulunduğunu belirtti.

Orta Doğu'daki birçok meslektaşıyla temas halinde olduğunu kaydeden Anand, "Kanadalıların bu ülkelerde gerekli desteği alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesine göre, Orta Doğu'da 97 binden fazla Kanadalı bulunuyor.

Bakan Bayraktar: Türkiye Petrolleri ile Eti Maden, Kanada'ya yatırım yapabilirBakan Bayraktar: Türkiye Petrolleri ile Eti Maden, Kanada'ya yatırım yapabilirEnerji
ABD-İsrail ile İran savaşında beşinci gün: Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleniyorABD-İsrail ile İran savaşında beşinci gün: İran'da 2 binden fazla hedef vurulduDünya