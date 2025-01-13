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Kanada'dan Suriye'ye 12 milyon dolarlık fon

Kanada, insani yardım kapsamında Suriye'ye temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerini kapsayan yaklaşık 12 milyon dolar fon sağlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Kanada'dan Suriye'ye 12 milyon dolarlık fon
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Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanlığından Suriye'ye sağlanacak yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kanada'nın Suriye halkına olan bağlılığı teyit edildi.

Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla insani yardım kapsamında Suriye'ye yaklaşık 12 milyon dolar fon sağlanacağı bildirilen açıklamada, bu fonun, temiz su ve gıdadan sağlık hizmetlerine kadar birçok alanı kapsadığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Ahmed Hussen, "Kanada, Suriye halkı ve bu insani krizden etkilenen komşu ülkelerdeki insanlarla dayanışma içindedir ve krizin etkilerini gidermek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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