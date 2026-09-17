Kanada’dan Trump’a net mesaj: Ticaret ortaklarını kendimiz seçeceğiz

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada ülkesinin uluslararası ticaret ilişkilerine ilişkin mesaj verdi. Carney, Kanada’nın kimlerle anlaşma yapacağına dışarıdan müdahale edilemeyeceğini belirtti.

Carney’den Trump’a doğrudan mesaj

Strasbourg’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carney, Kanada’nın kültürünün ve uluslararası anlaşmalarının başka ülkeler tarafından belirlenemeyeceğini söyledi. Carney, Kanada’nın ticaret ortaklarını seçme konusunda bağımsız hareket edeceğini vurguladı. Açıklamalar, Trump’ın Kanada ile AB arasındaki yakınlaşmaya yönelik itirazlarının ardından geldi.

AB’den Kanada’ya ortak üyelik önerisi

Avrupa Birliği, Kanada’nın bloğa ilk “ortak üye” ülke olmasına yönelik bir öneri sundu. Carney, AB ile daha yakın ilişkilerin Kanada’yı güçlendireceğini ifade etti. Kanada Başbakanı, daha güçlü bir Kanada’nın ABD açısından da daha etkili bir ortak olabileceğini belirtti.

Kanada parlamentosu karar verecek

Carney, AB ile kurulması planlanan gelecekteki ilişkinin Kanada Parlamentosu’nda ele alınacağını ve milletvekillerinin bu konuda oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı, AB ile yakınlaşma girişiminin herhangi bir dış baskıya karşı verilmiş bir yanıt olmadığını da ifade etti.

Yeni ilişki modeli gündemde

Önerilen ortak üyelik modeliyle Kanada ve AB arasında yeni bir ilişki biçimi oluşturulması planlanıyor. Bu ilişkinin, taraflar arasındaki mevcut ticaret anlaşmaları temelinde şekillenmesi öngörülüyor.