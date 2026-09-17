Kanada’dan Trump’a net mesaj: Ticaret ortaklarını kendimiz seçeceğiz
Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin uluslararası ticaret ortaklarını kendi iradesiyle belirleyeceğini açıkladı. Carney’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmaya yönelik eleştirilerinin ardından geldi.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada ülkesinin uluslararası ticaret ilişkilerine ilişkin mesaj verdi. Carney, Kanada’nın kimlerle anlaşma yapacağına dışarıdan müdahale edilemeyeceğini belirtti.
Carney’den Trump’a doğrudan mesaj
Strasbourg’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Carney, Kanada’nın kültürünün ve uluslararası anlaşmalarının başka ülkeler tarafından belirlenemeyeceğini söyledi. Carney, Kanada’nın ticaret ortaklarını seçme konusunda bağımsız hareket edeceğini vurguladı. Açıklamalar, Trump’ın Kanada ile AB arasındaki yakınlaşmaya yönelik itirazlarının ardından geldi.
AB’den Kanada’ya ortak üyelik önerisi
Avrupa Birliği, Kanada’nın bloğa ilk “ortak üye” ülke olmasına yönelik bir öneri sundu. Carney, AB ile daha yakın ilişkilerin Kanada’yı güçlendireceğini ifade etti. Kanada Başbakanı, daha güçlü bir Kanada’nın ABD açısından da daha etkili bir ortak olabileceğini belirtti.
Kanada parlamentosu karar verecek
Carney, AB ile kurulması planlanan gelecekteki ilişkinin Kanada Parlamentosu’nda ele alınacağını ve milletvekillerinin bu konuda oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı, AB ile yakınlaşma girişiminin herhangi bir dış baskıya karşı verilmiş bir yanıt olmadığını da ifade etti.
Yeni ilişki modeli gündemde
Önerilen ortak üyelik modeliyle Kanada ve AB arasında yeni bir ilişki biçimi oluşturulması planlanıyor. Bu ilişkinin, taraflar arasındaki mevcut ticaret anlaşmaları temelinde şekillenmesi öngörülüyor.