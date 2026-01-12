Kanadalı genç kadın milyon dolarlık ikramiyeyi taksitlerle almayı tercih etti, tartışma büyüdü

Kanada'da 20 yaşındaki Brenda Aubin-Vega, 1 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandıktan sonra yaptığı tercihle tartışma yarattı.

Genç kadın, çoğu kazanan gibi paranın tamamını tek seferde çekmek yerine ömür boyu haftada bin dolar almayı tercih etti.

İki seçeneği vardı

Montreal'de yaşayan Aubin-Vega'nın ödülü iki şekilde alma hakkı vardı. İlk seçeneği paranın tamamını tek seferde çekmek, ikinci seçeneği ise her hafta düzenli olarak ödeme almaktı.

Genç kadın ikinci seçeneği seçerek sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Kanada'da piyango kazancının ABD'deki gibi vergilendirilmediğini hatırlatan bazı internet kullanıcıları, Aubin-Vega'nın vergi ödemeden 1 milyon dolarını toptan alabileceğini belirtti. Bazıları genç kadının tercihini "kötü bir finansal karar" olarak değerlendirdi.

Kripto milyarderleri de tartışmaya dahil oldu

Tartışmaya kripto dünyasından isimler de katıldı. Binance CEO'su Chengpeng Zhao, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda genç kadının kararını eleştirdi. Milyarder, Aubin-Vega'nın parayı toptan çekerek Bitcoin gibi hızla büyüyen varlıklara yatırmasının kendisi için daha kazançlı olacağını savundu.

Bazı kullanıcılar ise kadının 1 milyon dolara ulaşması için 20 yıl beklemesi gerekeceğine dikkat çekti.

Öte yandan bazıları haftalık ödemenin daha güvenli olduğunu, genç yaşta büyük parayı yönetmenin zor olabileceğini savundu.