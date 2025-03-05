Kanadalı kahvecilerden Trump tepkisi! Americano'yu 'Canadianos' olarak değiştirdiler

Kanada’daki kahve dükkanları Americanos'un ismini "Canadianos" olarak değiştirerek Kanada'ya desteklerini gösteriyor.

Trump'a kahveli protesto

Kanadalı kahve dükkanları için Americano'nun ismini değiştirmek, Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı gümrük vergilerine ve ülkenin "51. eyalet" olması yönündeki çağrılarına itiraz etmenin bir yolu haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı protestosu, duvar menüsüne beyaz kalemle yazılmış bir satırla küçük bir şekilde başladı.

Popüler içeceğin adını değiştirdiler

Kahve dükkanı sahipleri işletlemelerinin "politik bir yer" olmasını istemiyor. Ancak şu anda Kanada'ya destek göstermek için popüler bir içeceğin adını değiştirerek bile olsa tepki gösteriyorlar.

Trump'ın vergileri Kanada'yı kızdırdı

Trump , Kanada mallarına yüzde 25 vergi koyarak ülkeyi yasadışı göç ve uyuşturuculara karşı daha agresif bir eylemde bulunmaya zorladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Kanadalılara " Kanada'da üretilen ürünleri seçmeleri" tavsiyesinde bulundu. 230.000'den fazla Kanadalı, Trudeau'nun milyarder Elon Musk'ın vatandaşlığını ve pasaportunu iptal etmesini isteyen bir dilekçeyi imzaladı.

Americano yeniden markalaşıyor

Americano Kanada’da yeniden markalaşıyor. Ancak bu mevsimsel bir menü değişikliği veya pazarlama hilesi değil, tamamen kültürel bir durum haline geldi. Kanada genelinde kahve dükkanları Americano ismini Canadiano ile değiştiriyor; bu hareket bir kafede bir şaka olarak başladı ve hızla ulusal bir tartışmaya dönüştü.

Basit bir kahve siparişi, sessiz bir isyana dönüştü

British Columbia merkezli Kicking Horse Coffee, bu ayın başlarında bir Instagram gönderisinde Kanadalı kahve dükkanlarının Americano'larının adını "Canadianos" olarak değiştirmesini istedi.