Kanadalı ünlü oyuncu Brosseau, ötenazi talep etti

Kanada sanat dünyası ve kamuoyu, 48 yaşındaki oyuncu Claire Brosseau’nun şok edici talebiyle sarsıldı. Çocukluğundan bu yana ağır depresyon ve bipolar bozuklukla mücadele eden Brosseau, acılarının artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini ifade ederek "Tıbbi Yardımlı Ölüm" hakkı için mahkemeye başvurdu.

Brosseau, yaptığı açıklamalarda ruhsal sorunlarının anaokulu yıllarına kadar dayandığını ve hayatı boyunca defalarca intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu "En iyi günlerimde bile tek istediğim ölmekti. Benim için bu bir seçim değil, bitmek bilmeyen bir acının sonlandırılmasıdır" dedi.

Kanada’da yürürlükte olan yasalar, tıbbi yardımlı ölümü sadece fiziksel ve iyileşmesi mümkün olmayan hastalıkları bulunan kişiler için yasal kılıyor. Ruhsal hastalıkları kapsayan genişleme ise hükümet tarafından 2027 yılına kadar ertelenmiş durumda.

Brosseau, "Dying with Dignity Canada" (Onurla Ölmek Kanada) adlı kuruluşla birlikte Ontario Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, bu kısıtlamanın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Ünlü oyuncu, ruhsal hastalıkları olan kişilerin bu haktan mahrum bırakılmasının ayrımcılık olduğunu iddia ediyor.