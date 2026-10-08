Kanada’nın petrol zengini eyaleti karar aşamasında: Alberta sandığa gidiyor

Kanada’nın petrol ve doğal gaz rezervleriyle öne çıkan Alberta eyaletinde gözler 19 Ekim’de yapılacak oylamaya çevrildi. Alberta halkı, Kanada’dan ayrılmaya yönelik bağlayıcı bir referandum sürecinin başlatılıp başlatılmaması konusunda görüş bildirecek. Oylama, doğrudan bağımsızlık kararı anlamına gelmeyecek. Ancak sonuç, Alberta’nın gelecekte Kanada’dan ayrılmasına ilişkin siyasi ve hukuki sürecin başlatılması açısından önem taşıyacak.

Ekonomik gelecek tartışmanın merkezinde

Oylama öncesinde Alberta’nın ekonomik geleceği de tartışmaların önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Bağımsızlık yanlıları, eyaletin sahip olduğu geniş petrol ve doğal gaz kaynaklarının güçlü bir ekonomik yapı oluşturmak için yeterli olduğunu savunuyor. Bu görüşe göre Alberta, kendi ekonomik kaynaklarını daha bağımsız şekilde yönetebilir ve federal hükümete aktarılan vergi gelirlerinin eyalette kalmasını sağlayabilir.

Bağımsızlığa karşı çıkan ekonomistler ise Kanada’dan ayrılmanın ekonomi üzerinde önemli sonuçlar yaratabileceği görüşünde. Özellikle ticaret, yatırım ve istihdam alanlarında ortaya çıkabilecek etkiler konusunda uyarılar yapılıyor.

Borç ve yeni kurumların maliyeti de gündemde

Alberta’nın olası bir ayrılık durumunda karşı karşıya kalabileceği mali yükler de tartışılıyor. Bunların başında Kanada’nın kamu borcundan eyalete düşebilecek pay geliyor. Bunun yanı sıra bağımsız bir devlet yapısının oluşturulmasıyla birlikte yeni kamu kurumlarının kurulmasının da önemli maliyetler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Carney’den birlik mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta ile ekonomik iş birliğinin devam etmesinden yana olduğunu açıkladı. Alberta Başbakanı Danielle Smith ise Kanada’dan ayrılmaya karşı oy kullanacağını duyurdu. Böylece eyalet yönetiminin başındaki isim, bağımsızlık girişimine ilişkin tutumunu açık şekilde ortaya koymuş oldu.

19 Ekim’de ne oylanacak?

Alberta’da 19 Ekim’de gerçekleştirilecek oylamada seçmenler, eyaletin doğrudan Kanada’dan ayrılıp ayrılmayacağına karar vermeyecek. Sandıktaki soru, bağımsızlığa yönelik bağlayıcı bir referandum sürecinin başlatılıp başlatılmaması olacak. Dolayısıyla oylamanın sonucu tek başına Alberta’nın Kanada’dan ayrılması anlamına gelmeyecek.

Oylamanın hukuki açıdan bağlayıcı olmaması nedeniyle, bağımsızlık yanlılarının destek kazanması halinde dahi önümüzde yeni bir siyasi ve hukuki süreç çıkacak. Bu nedenle 19 Ekim’deki oylama, Alberta’nın Kanada ile ilişkilerinin geleceği açısından önemli bir başlangıç noktası olarak görülüyor.