Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de Girit Adası çevresinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi, bugün saat 15.11'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. 

Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti

Akdeniz’de Girit Adası çevresinde saat 15.11’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

