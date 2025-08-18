Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem
Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti
Akdeniz’de Girit Adası çevresinde saat 15.11’de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sarsıntının yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
