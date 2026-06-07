Kandilli Rasathanesi duyurdu: Yunanistan'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan’da halk ilk depremin ardından yaşanan şokun etkisini atlatmaya çalışırken, bölge kısa süre içinde bu kez daha sığ ve hissedilir bir artçı sarsıntıyla yeniden sallandı. İlk depremden sadece 1 dakika 43 saniye sonra, UTC 10.00.28’de (yerel saatle 13.00.28) 4.3 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı kaydedildi.

Peş peşe yaşanan bu hareketlilik, başta başkent Atina olmak üzere çevre illerde ve Ege'deki Türk kıyı şeridine yakın adalarda da hissedildi.

Yüzeye yakın olmaları sebebiyle panik yaratan sarsıntıların ardından Yunanistan Sivil Savunma ekipleri ve yerel güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı saha taraması başlattı.