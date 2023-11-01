Kanser teşhisinde yapay zeka: İki kat daha başarılı

İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre; yapay zeka, çıplak gözle görülemeyen detayları tanımlayarak yüzde 82 oranında doğru sonuçlar verdi. Laboratuvar analizlerinde ise başarı oranı yüzde 44’te kaldı.

Londra’daki Royal Marsden Hastanesi ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılar, bu şekilde tedaviyi iyileştirilebileceğini ve her yıl binlerce kişinin yararlanabileceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; uzmanlar aynı zamanda, diğer kanser türlerinin erken fark edilmesi potansiyelinden de heyecan duyduklarını belirtti.

Royal Marsden Hastanesi’nden radyoloji uzmanı ve Kanser Araştırma Enstitüsü’nde kişiselleştirilmiş onkoloji görüntüleme profesörü Christina Messiou, “Bu ileri teknolojinin sunduğu potansiyelden müthiş heyecanlıyız. Daha hızlı tanı ve daha etkin kişiselleştirilmiş tedavilerle hastaların daha iyi sonuçlar almasını beraberinde getirebilir” dedi.

Kullanılan teknik radyomiks

Tıp dergisi Lancet Onkoloji’de yayımlanan araştırmada, karın bölgesinin arkasında gelişen ve nadir görülen bir kanser türü olan retroperitoneal sarkom bulunan 170 hastanın görüntülemelerinde, gözle görülemeyen işaretleri bulmak için radyomiks adlı bir teknik kullanıldı.

Yapay zeka algoritması, bu görüntülemelerden elde edilen verilerle ABD ve Avrupa’daki diğer 89 hastanın görüntülemelerinde hastalığın saldırganlık derecesini, kanserli dokunun bir mikroskop altında incelendiği biyopsi işleminden çok daha doğru bir şekilde tespit etti.

Yapay zeka, meme kanserlerinin teşhisinde ve tedavi sürelerinin kısaltılmasında büyük bir potansiyel gösteriyor.