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Kansere yenik düştü: Ünlü oyuncu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti

The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 adlı yapımlarda oynayan Kelley Mack, 33 yaşında mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.

Haber Merkezi
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Kansere yenik düştü: Ünlü oyuncu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Kelley Mack, henüz 33 yaşında hayatını kaybetti.

Mack'ın ailesi yaptığı açıklamada genç oyuncunun, memleketi olan Cincinnati'de son nefesini verdiğini duyurdu.

Kelley Mack bir süredir beynini ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir tür kanserle mücadele ediyordu.

Kelley Mack kimdir?

Hinsdale Merkez Lisesi'ni bitiren Kelley Macm, sonra da 2014 yılında Chapman Üniversitesi Dodge Film Koleji'nden sinematografi alanında lisans derecesi aldı.

Kelley Mack, The Walking Dead, Chicago Med, 9-1-1 yapımlarda kamera karşısına geçti.

Bunun yanı sıra Broadcasbt Signal Intrusion, Delicate Arch adlı filmlerde rol aldı.

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