Kanton Fuarı 140. kez açılıyor: 32 bin işletme aynı çatı altında

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Küresel ticaretin önemli buluşma noktalarından Kanton Fuarı, 140. kez dünya ticaretinin temsilcilerini Guangzhou’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. Çin’in en kapsamlı ticaret organizasyonlarından biri olan fuarda bu yıl 32 bin işletme, yeni nesil ürünlerden yapay zekâ destekli teknolojilere kadar geniş bir yelpazede ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunacak.

15 Ekim’de başlayacak organizasyon, 4 Kasım’a kadar üç aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Fuara yurt dışından 200 binden fazla alıcının katılım için ön kayıt yaptırdığı bildirildi.

Yeni nesil ürünler ön planda

Bu yılki organizasyonda teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı ürünler öne çıkacak. Fuarda sergilenecek ürünlerin yüzde 23,2’sini yeni ürünler, yüzde 26’sını ise yeşil ürünler oluşturacak. Bu dağılım, etkinlikte yeni teknolojilerin ve çevre dostu ürünlerin daha geniş bir yer tutacağını ortaya koyuyor.

Yapay zekâ destekli 16 uygulama tanıtılacak

Kanton Fuarı’nın teknoloji bölümünde yapay zekâ ve akıllı uygulamalara da ağırlık verilecek. Etkinlikte 22 akıllı uygulama ile 16 yapay zekâ destekli uygulamanın ziyaretçilere tanıtılması planlanıyor. Böylece fuarda geleneksel ticaret ürünlerinin yanı sıra yeni teknoloji çözümleri de uluslararası alıcılarla buluşturulacak.

200 binden fazla uluslararası alıcı

Fuarın uluslararası katılım tarafında da yoğun ilgi dikkat çekiyor. Yetkililer, yurt dışından 200 bini aşkın alıcının etkinlik için ön kayıt yaptırdığını açıkladı. Bu katılımın, Çinli üreticiler ile küresel pazarlardaki alıcılar arasındaki ticari bağlantıların güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Guangzhou’da üç aşamalı organizasyon

Çin İhraç ve İthal Malları Fuarı adıyla da bilinen Kanton Fuarı, Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenecek. 15 Ekim’de başlayacak 140. Kanton Fuarı, üç aşamanın ardından 4 Kasım’da sona erecek. Organizasyonda 32 bin işletme ürün ve hizmetlerini tanıtırken, dünyanın farklı bölgelerinden gelen alıcılar da yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı bulacak.