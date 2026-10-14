Kanton Fuarı öncesi Çin'den iş birliği mesajı

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 140. Kanton Fuarı (Çin İthalat ve İhracat Fuarı) dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 70 yıllık geçmişi geride bırakan Kanton Fuarı'nın Çin'in dışa açılma politikasını destekleyen ve açık bir dünya ekonomisinin kurulmasına katkı sunan kritik bir platform olduğuna dikkat çekti. Fuarın, Çin ile dünyanın diğer ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi üstlendiği ifade edildi.

Tedarik zinciri ve çok taraflı ticaret vurgusu

Çin'in yeni koşullar altında çok taraflı ticaret sistemini savunmaya devam edeceğini aktaran Xi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ile kesintisiz işleyişinin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Karşılıklı yarara dayalı uluslararası ekonomik ve ticari iş birliğinin genişletilmesinin önemine işaret eden Xi, daha kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmenin ilerletileceğini kaydetti.

Fuar Guangzhou'da kapılarını açıyor

Çin Ticaret Bakanlığı ile Guangdong eyaleti hükümetinin ortaklaşa organize ettiği 140. Kanton Fuarı, 15 Ekim tarihinde Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Fuarın, küresel ticaret ve kalkınma süreçlerine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.