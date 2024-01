Kapısı kopan uçaktan düşen İphone'un camı dahi kırılmadı

Geçtiğimiz günlerde Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 Max 9 uçağında meydana gelen kapı kopması olayında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Uçaktan düştüğü düşünülen bir Iphone binlerce metre yüksekten gerçekleşen düşüşü camı dahi kırılmadan atlattı.

Seanathan Bates adlı ABD'li oyun tasarımcısı, ormanlık alanda yer alan yol kenarında bir Iphone buldu. Telefonun çalışır halde olduğunu fark eden Bates, telefonda sahibini bulmak için yaptığı araştırmada Alaska Havayolları ASA1282'ye ait bir bagaj teslim makbuzu buldu.

Bunun üzerine yetkilerle iletişime geçen Bates, Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'ndan (NTSB) düşüşten kurtulan bir başka telefon hakkında da bilgi verildiğini söyledi. Bates olaya dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd