Kar fırtınası ABD hava trafiğini felç etti

CNBC'nin haberine göre, ülke çapında etkili olan ve şiddetini artırması beklenen soğuk hava şartları hava ulaşımını da etkiledi.

ABD’de kar fırtınası hava ulaşımını vurdu

FlightAware'e göre bugün için planlanan 400'den fazla uçuş iptal edilirken, yarın için de planlanan 1325 uçuş iptal oldu.

İptal edilen uçuşların çoğunluğunun Teksas'taki Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan olduğu belirtildi.