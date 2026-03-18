Karadağ, AB yolunda vites yükseltti: En ileri aday konumu tescillendi

Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme stratejisinde hareketli günler yaşanıyor. AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Karadağ’ın katılım sürecine ilişkin yaptığı son açıklamada, ülkenin sergilediği performansla "en ileri aday" statüsünü perçinlediğini vurguladı. Brüksel’de düzenlenen 26. Katılım Konferansı’nın ardından konuşan Kos, Karadağ için 2028 tam üyelik hedefinin artık her zamankinden daha gerçekçi olduğunu ifade etti.

21. Fasıl başarıyla kapatıldı

Karadağ delegasyonu ile yapılan üst düzey görüşmeler neticesinde, "Trans-Avrupa Ağları"na ilişkin 21. Fasıl geçici olarak kapatıldı. Bu gelişmeyle birlikte Karadağ, müzakere sürecinde toplamda 14 başlığı başarıyla tamamlamış oldu. Komiser Kos, bu adımın sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda Karadağ’ın Avrupa standartlarına uyum sağlama konusundaki siyasi iradesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"2026 sonuna kadar tüm başlıklar kapanabilir"

Marta Kos, Karadağ hükümetinin koyduğu iddialı takvime de tam destek verdi. Ülkenin 2026 yılı sonuna kadar kalan tüm müzakere başlıklarını kapatma hedefinin "ulaşılabilir" olduğunu kaydeden Kos, şunları söyledi:

"Karadağ şu an AB yolundaki en gelişmiş aday ülke konumunda. Bu başarı, genişleme sürecinin liyakate dayalı olarak işlediğinin kanıtıdır. Karadağ’ın başarısı, tüm Batı Balkanlar için bir umut ışığı ve motivasyon kaynağıdır."

Kritik dönemeç: Reformlarda süreklilik

AB yetkilileri, Karadağ’ın bu ivmeyi sürdürebilmesi için özellikle yargı reformu, hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda somut adımlara devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Karadağ, bu hızla ilerlemesi durumunda, 2013 yılında birliğe katılan Hırvatistan’dan sonra AB’nin 28. üyesi olmaya en yakın isim olarak görülüyor.