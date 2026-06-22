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Karadeniz'de bir gemiye dron saldırısı: Yaralılar arasında Türkler de var

Ukrayna Karadeniz'de isabet alan bir gemide yangın çıktığını ve yaralılar arasında Türklerin de bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Karadeniz'de bir gemiye dron saldırısı: Yaralılar arasında Türkler de var
Temsili
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Ukrayna Donanması, mürettebatında Türklerin de yer aldığı Vıctress isimli bir kuru yük gemisine dron isabet ettiğini duyurdu.

Gemide yangın çıktığını ve 9 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, mürettebat arasında yaralananların bulunduğu bildirildi.

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada, gemide yangın çıktığı ifade edildi.  NTV'nin aktardığına göre açıklamada, Mısır, Türkiye ve Hindistan vatandaşı olan dokuz mürettebat üyesi arasında yaralılar olduğu belirtilirken, herkesin kurtarıldığı da eklendi. Yaralıların durumuysa bilinmiyor.

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