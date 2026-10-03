Rusya Federal Yönetimi, Karadeniz havzasında emniyetin sağlanmasına dönük temas kurmaya hazır olduğunu duyurdu. Başkent Moskova'da basın mensuplarının sorularına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bölgesel emniyet hususunda müzakereye açık bir tutum sergilediklerini aktardı.

Türkiye ve diğer aktörlerle durum

Ankara, Kahire ve Yeni Delhi gibi merkezlerle ikili mutabakat senaryolarının gündemde olup olmadığına dair değerlendirmede bulunan Dmitriy Peskov, bütün devletlerle temas mekanizmalarına açık durduklarını ancak mevcut süreçte masada yürütülen somut bir görüşmenin bulunmadığını belirtti. Türkiye ile Birleşmiş Milletler tarafınca gündeme getirilen adımlara da değinen sözcü, bu konuda henüz kesinleşmiş bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekti. Dmitriy Peskov ayrıca, Kiev tarafının geniş kapsamlı uzlaşılar sağlama doğrultusunda bir yaklaşım sergilemediğini dile getirdi.

Devlet başkanının değerlendirmeleri

Farklı ülkelerden iletilen önerilere değinen sözcü, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday Forumu'nda paylaştığı görüşleri anımsattı. Vladimir Putin söz konusu hitabında, Ukrayna'nın Karadeniz'de ticaret gemilerini ile sivil tankerleri hedef aldığını, Rus kuvvetlerinin ise yalnızca harp gemileri ile askeri sevkiyat yapan vasıtalara müdahale ettiğini kaydetmişti. Devlet başkanı, Moskova'ya eylemlerin durdurulması yönünde her kanaldan telkin geldiğini fakat gerilimi tırmandıran tarafın kendileri olmadığını ifade etmişti.