Karadeniz'de İHA şüphesi: Romanya açıklarında batan gemi için arama kurtarma faaliyeti başlatıldı

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Karadeniz seyrüsefer hattında kriz yaratan olay, Romanya'nın önemli liman kentlerinden Köstence açıklarında meydana geldi. Seyir halindeki bir geminin henüz tespit edilemeyen net bir sebeple su alarak batmasının ardından deniz kurtarma ekipleri teyakkuza geçirildi. Olay bölgesine intikal eden arama kurtarma unsurları, batan gemideki denizcileri kurtarmak ve kayıpları tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Cumhurbaşkanı Dan'dan İHA açıklaması

Geminin batış nedeni henüz resmi olarak netleşmemişken, Romanya'nın en üst düzey makamından kritik bir değerlendirme geldi. Romanya Cumhurbaşkanı Dan, yürütülen ilk incelemeler ve elde edilen veriler ışığında, söz konusu geminin bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kalması sonucu batmış olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Karadeniz'deki askeri ve sivil deniz trafiği açısından endişe uyandıran olaya ilişkin incelemeler ve arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.