Karadeniz'de Rus savaş gemisine saldırı
Karadeniz'deki boru hatlarını koruyan Rus savaş gemisi Ukrayna'ya ait insansız deniz araçları tarafından saldırıya uğradı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş gemisi Ivan Hurs'un Karadeniz'in İstanbul Boğazı'na yakın bölgesinde Ukrayna'ya ait insansız sürat botları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.
Bakanlık, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rus savaş gemisinin TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarını korumakta olduğunu belirtti.
Bakanlık, "İstanbul Boğazı'nın 140 km kuzeydoğusunda Rus gemisinin standart silahlarıyla açılan ateş sonucunda tüm düşman botları imha edildi" dedi.