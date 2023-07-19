'Karadeniz'de Ukrayna'ya ait bir mayın imha edildi'
Rusya, İstanbul Boğazı'nın kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait bir mayının mayının helikopter tarafından açılan ateş sonucu imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda Ukrayna'ya ait mayının imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de devriye gezen Rus donanmasına ait Sergey Kotov gemisinin, Ukrayna'ya ait mayın tespit ettiği belirtildi.
"Ka-27" tipi helikopterin bölgeye yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, mayının helikopter tarafından açılan ateş sonucu İstanbul Boğazı'nın 180 kilometre kuzeydoğusunda imha edildiği bilgisi paylaşıldı.