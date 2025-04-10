Karar onaylandı! İsrail'de Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen askerler kovulacak

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yaklaşık bin yedek askerin, Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet ettiği için eleştirdiği mektubu kamuoyuyla paylaşıldı.

Aralarında "yargı reformu" tartışmaları sırasında hükümete karşı eleştirileriyle tanınan eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, emekli Tümgeneral Nimrod Sheffer, eski Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Neri Yarkoni gibi kıdemli ve emekli üst düzey isimlerin de bulunduğu İsrail Hava Kuvvetlerine mensup yaklaşık bin personelin imzaladığı mektupta, "savaşa karşı çıkılırken, hizmet etmeyi reddetme" çağrısı yapılmıyor.

"Saldırılar İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atıyor""

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların Netanyahu'nun siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet ettiği ifade edilen mektupta, hükümetten saldırıların durdurulması ve İsrailli esirlerin derhal geri getirilmesi talebinde bulunuldu.

Mektupta, saldırıların İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Bu gelişmelerin ardından Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın, mektubu imzalayan personelin orduda görev yapmaya devam etmemesi yönündeki kararını, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in onayladığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da yaptığı açıklamada, Bar ve Zamir'e mektup hakkında işlem yapıma yetkisi verdiğini belirtti.

Mektubu imzalayanlardan aktif görevde olanların tespit edilip ilişiğinin kesilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Mektubu imzalayan askerlerden, emekli Tümgeneral Sheffer, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, "Savaşı sona erdirmek etik ve ahlaki olarak yapılması gereken şeydir ve bunu yapmalıyız. Hükümet güç kullanarak esirlerin geri döneceği konusunda bizi yanıltıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Hava Kuvvetlerine mensup bine yakın personel Gazze'ye saldırıların durdurulmasını istemişti

İsrailli bine yakın pilot ve yedek asker, Netanyahu hükümetini eleştirerek İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının "güvenlik yerine daha çok siyasi ve kişisel çıkarlara hizmet ettiği"ni belirttiği mektup, İsrail basınına sızmış ve tartışmalara neden olmuştu.

İsrailli 970 pilot ve yedek askerin imzaladığı mektupta, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi çağrısı yapılmıştı.

Gazze'ye yönelik saldırıların Netanyahu hükümetinin belirlediği hedeflere hizmet etmediği aktarılan mektupta, saldırıların İsrailli esir ve askerlerin yanı sıra Gazze'deki sivillerin ölümüne yol açtığına dikkati çekilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, mektubu imzalayanların ordudan atılması gerektiğini söylemişti.