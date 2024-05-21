Karar Resmî Gazete’de yayımlandı: Romanya vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, Romanya vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti uygulanacak.

Umuma mahsus pasaport sahibi olan Türk vatandaşlarının ise Romanya’ya seyahat etmek için seyahat amaçlarına uygun vize almaları gerekecek.,

Ancak hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi olanlar turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaf sayılacak.