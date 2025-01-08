  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kararname yayımladı: Bu köyde hasta olmak yasaklandı
Takip Et

Kararname yayımladı: Bu köyde hasta olmak yasaklandı

İtalyan köyü Belcastro'da yayımlanan kararnamede, köy sakinlerine "acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir hastalığa yakalanmamaları" emredildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kararname yayımladı: Bu köyde hasta olmak yasaklandı
Takip Et

İtalya'nın en yoksul bölgelerinden birinde yer alan köyde Belediye Başkanı Antonio Torchia, köy sakinleri için "hastalığa yakalanmamalarına" yönelik bir kararname yayımladı.

Torchia, bu kararın "açıkça mizahi bir kışkırtma" olduğunu ancak bölgedeki sağlık sistemiyle ilgili eksiklikleri vurgulamak için yaptığı acil çağrılardan daha etkili olduğunu söyledi.

Köyde yaşayan 1200 kişinin yaklaşık yarısının 65 yaşın üzerinde olduğunu belirten Belediye Başkanı, en yakın acil servisin köye 45 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade etti. Torchia, ayrıca söz konusu acil servise ulaşılabilecek yolun hız sınırının saatte 30 kilometre olduğunu belirtti.

Bir İtalyan televizyonuna konuşan Torchia, "Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, tek umudunuz acil servise zamanında ulaşmaksa kendinizi güvende hissetmeniz zor" dedi ve yolların neredeyse "herhangi bir hastalıktan daha büyük bir risk" oluşturduğunu ifade etti.

Köyde nöbetçi doktor muayenehanesi ise düzensiz çalışıyor; hafta sonları, tatillerde ya da mesai saatleri dışında hizmet vermiyor.

AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...AJet'ten 9 Euro'ya yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Ekonomi
Motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorin zammı tabelaya yansıdı: İşte 8 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısıMeteoroloji il il açıkladı: Yurt geneli için don, sis ve sağanak uyarısıGündem
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ambulans hizmetlerinde yeni dönem başlıyorResmi Gazete'de yayımlandı: Ambulans hizmetlerinde yeni dönem başlıyorGündem

 

Dünya
WEF: 5 yıl içinde 5 işten biri değişecek
WEF: 5 yıl içinde 5 işten biri değişecek
Trump'tan Panama Kanalı ve Grönland için 'asker kullanabiliriz' iması: 'Güvence veremem'
Panama Kanalı ve Grönland için 'asker kullanabiliriz' iması
İngiltere: İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararı yürürlüğe girmemeli
İngiltere: İsrail'in UNRWA'yı yasaklama kararı yürürlüğe girmemeli
Panama'dan Trump'a sert yanıt: Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih
Panama'dan Trump'a sert yanıt: Panama Kanalı, geri dönüşü olmayan bir fetih
ABD’de California eyaletinde büyük yangın: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, 30 bin kişiye tahliye
ABD’de California eyaletinde büyük yangın: Alevler yerleşim yerlerine sıçradı, 30 bin kişiye tahliye
Kayıtlara geçti: Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı
Kayıtlara geçti: Dünya 2024'te en sıcak yılı yaşadı