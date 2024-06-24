Karayip Korsanları'nın oyuncusu Tamayo Perry köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi

Tamayo Perry, pazar günü Hawaii Takım Adaları'nın Oahu Adası açıklarında sörf yaparken köpekbalığının saldırısına uğradı.

"Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde" filminde rol alan aynı zamanda cankurtaran ve sörf eğitmeni olan 49 yaşındaki Tamayo Perry'in cesedi Oahu Adası'nın Kuzey Kıyısındaki Malaekahana Plajı'nda bulundu. Yerel sörfçülerin tarafından bulunan cesedin bir kolu ve bir bacağının eksik olduğu açıklandı.

Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.

"Dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçü"

Honolulu Okyanus Güvenliği şefi Vekili Kurt Lager, Bay Perry'nin "herkes tarafından sevilen bir cankurtaran" olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kuzey Kıyısı'nda iyi tanınıyor. Dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçü. Tamayo'nun kişiliği bulaşıcıydı ve insanlar onu ne kadar sevse, o da diğer herkesi daha çok seviyordu"

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi ise Perry'nin ölümünü trajik bir kayıp olarak nitelendirdi. Blangiardi, "Tamayo efsanevi bir denizciydi ve çok saygı duyulurdu" dedi.