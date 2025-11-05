Kargo uçağı kalkıştan saniyeler sonra 340 km hızla binalara çarptı: Can kaybı ve yaralılar var! İşte düşme anı (Video)

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir kargo uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesi sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı.

Kentucky Valisi Andy Beshear, eyaletin Lousville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza hakkında X hesabından​​​​​​​ açıklama yaptı.

Beshear, UPS kargo şirketine ait uçağın pistte havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirterek, "Louisville'den gelen haberler bu gece kötü, ölü sayısı en az 7'ye ulaştı ve bu sayının artması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kazada 2 çalışanın da kayıp olduğunu vurgulayan Beshear, kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını aktardı.

Beshear, uçakta, çevredekiler için çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını da kaydetti.

Bölge sakinlerine güvenli alanlara sığınma uyarısı yapıldı

Louisville Metro Polis Departmanı’ndan (LMPD) yapılan açıklamada ise bölge sakinlerine kaza mahalli ve çevresine yaklaşmama çağrısı yapılarak, "Bu, yangın ve enkazın güvenlik riski oluşturduğu aktif bir olay yeri. Bölgeden uzak durun" denildi.

Başlangıçta havalimanının 5 mil (yaklaşık 8 km) çapındaki bölgede yaşayan sakinlere yapılan güvenli alanlara sığınma uyarısının daha sonra havalimanının kuzeyinden Ohio Nehri'ne kadar olan tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

"Bölgede çıkan yangın hala sürüyor"

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg de yaşanan kazayı "asla unutulmayacak inanılmaz bir trajedi" olarak niteledi. Şehirdeki tüm acil durum kurumlarının kaza mahalline müdahale için görevlendirildiğini vurgulayan Greenberg, "Çok sayıda yaralı var ve yangın hala sürüyor. Bölgede çok sayıda yol kapalı, lütfen olay yerine yaklaşmaktan kaçının" dedi. Louisville Uluslararası Havalimanı yönetimi ise, kazanın ardından havalimanının geçici olarak hava trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Kalkıştan saniyeler sonra düşmüştü

ABD’nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17:15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve içinde 3 mürettebat bulunan UPS firmasına ait McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan saniyeler sonra düşmüş ve 340 km hızla binalara çarpmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, uçağın pistteki kalkışı sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan hemen sonra yere çakıldığı görüldü.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi söz konusu uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.