Kart komisyonlarına Trump engeli: Bankalarda kriz

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve senior yardımcıları, tüccarlara ödeme işlemlerinde alternatif ağ seçme imkânı tanıyan Kredi Kartı Rekabet Yasası’na destek verdiklerini ilan etti. Tasarı kapsamında, büyük bankalar tarafından ihraç edilen her kredi kartının Visa ve Mastercard dışında en az bir farklı ödeme ağını desteklemesi zorunlu hale getirilecek. Bu sayede işletmeler, müşterilerinden ödeme alırken daha düşük komisyon kesintisi uygulayan ödeme ağını tercih edebilecek.

Tüketicilere yılda 1.200 dolarlık gizli maliyet yükleniyor

Söz konusu düzenleme, Visa ve Mastercard’ın piyasadaki hakimiyetini zayıflatmayı ve bankaların işlem ücretlerinden sağladığı milyarlarca dolarlık kârı düşürmeyi hedefliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers, Başkan Trump’ın Kongre’ye çağrısını yineleyerek, hanehalklarına yılda ortalama 1.200 dolara mal olan gizli komisyon ücretlerinin azaltılması gerektiğini vurguladı. Büyük ticari işletmeler temsilcileri, düşen işlem maliyetlerinin ürün fiyatlarına indirim olarak yansıyacağını savunuyor.

Ödül puanları ve nakit iade programları tehlikede mi?

Finans sektörü ve dev bankalar ise tasarıya karşı sert bir muhalefet yürütüyor. Banka temsilcileri, işlem komisyonlarının tüketicilere sunulan nakit iadesi (cashback) ve mil puanı gibi kredi kartı ödül programlarını finanse ettiğini belirterek, yasanın kabul edilmesi durumunda bu avantajların son bulabileceği uyarısında bulunuyor. Ödeme sektörü temsilcileri ise yeni kısıtlamaların tüketicilere zarar verebileceğini öne sürerek düzenlemenin Yasalaşma ihtimalini düşük gördüklerini ifade ediyor.

İki partili destek ve bankacılık sektöründeki gerilim

İlk olarak 2022 yılında Demokrat Senatör Dick Durbin ve Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall tarafından gündeme getirilen tasarı, iki partiden de destek topladı. JD Vance de senatörlüğü döneminde düzenlemenin ilk imzacılarından biri olmuştu. Bankacılık sektörüyle uzun yıllardır süren komisyon gerilimi devam ederken, Trump’ın kredi kartı faiz oranlarını geçici olarak yüzde 10 seviyesinde sınırlama önerisi ve bankaların siyasi gerekçelerle müşteri hesaplarını kapatmasına yönelik eleştirileri finans dünyasındaki endişeleri artırıyor.