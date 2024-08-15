  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kassam komutanı vuruldu mu? Hamas’tan açıklama geldi
Takip Et

Kassam komutanı vuruldu mu? Hamas’tan açıklama geldi

İsrail'e karşı Gazze Şeridi'nde kurtuluş savaşı veren Kassam Tugayları'nın Genelkurmay Başkanı Deif'in vurularak şehit edildiği iddiasıyla ilgili Hamas'tan açıklama geldi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kassam komutanı vuruldu mu? Hamas’tan açıklama geldi
Takip Et

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında, Hamas askeri lideri Muhammed Deif'in şehit edildiğine dair iddianın bir kez daha yalan olduğu doğrulandı. Han Yunus'ta 13 Temmuz'da gerçekleştirilen ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıda Deif'in vurulduğunu öne süren İsrail'in, 1 Ağustos'ta yeniden gündeme getirdiği bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Komutan hayatta

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif’in hayatta olduğunu söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’da American Associated Press’e konuşan Hamdan, “Muahmmed Deif iyi ve İsrail’in onun adını anarak yaptığı şey, katliamı haklı çıkarmak için bir bahane olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu korkunçtu ve İsrail’in güvenli ilan ettiği bölgeydi.” dedi.

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı, faiz indiriminde olasılık değiştiABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı, faiz indiriminde olasılık değiştiKüresel Ekonomi

 

Filistin özel oturumu... TBMM Başkanı: Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmadıFilistin özel oturumu... TBMM Başkanı: Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmadıGündem

 

Dünya
İsrail basını: Gazze'ye düzenlenen saldırılar, 21. yüzyılda yaşanan en kanlı savaşlardan biri
İsrail basını: Gazze'ye düzenlenen saldırılar, 21. yüzyılda yaşanan en kanlı savaşlardan biri
Papa Franciscus'tan Gazze çağrısı
Papa Franciscus'tan Gazze çağrısı
Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı
Gazze'de ateşkes müzakereleri Doha'da başladı
Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı
Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini aştı
Çin'den Japonya'ya sert Tayvan uyarısı: Geçmemesi gereken bir kırmızı çizgi
Çin'den Japonya'ya sert Tayvan uyarısı
Google'dan İran iddiası: ABD seçimiyle bağlantılı kişilerin e-postalarına erişmeye çalıştı
Google'dan İran iddiası