Kassam komutanı vuruldu mu? Hamas’tan açıklama geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırısında, Hamas askeri lideri Muhammed Deif'in şehit edildiğine dair iddianın bir kez daha yalan olduğu doğrulandı. Han Yunus'ta 13 Temmuz'da gerçekleştirilen ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıda Deif'in vurulduğunu öne süren İsrail'in, 1 Ağustos'ta yeniden gündeme getirdiği bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Komutan hayatta

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif’in hayatta olduğunu söyledi.

Katar’ın başkenti Doha’da American Associated Press’e konuşan Hamdan, “Muahmmed Deif iyi ve İsrail’in onun adını anarak yaptığı şey, katliamı haklı çıkarmak için bir bahane olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu korkunçtu ve İsrail’in güvenli ilan ettiği bölgeydi.” dedi.