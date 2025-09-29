  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık
Takip Et

Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık

Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktayı hedef aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık
Takip Et

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze’de, İsrail ordusunun konuşlandığı noktaları havan toplarıyla vurduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, “Dün, Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi’nin doğusunda düşmanın komuta ve kontrol merkezini çok sayıda havan topuyla hedef aldık” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı

Saldırının İsrail'in yaklaşık 2 yıldır şiddetli saldırılar, soykırım ve aç bırakma gibi uygulamalarına yanıt olduğu aktarıldı. Kassam Tugayları, Gazze'deki koşullar nedeniyle bazı açıklamalarını mensupları cephe hattından güvenli bir şekilde dönene kadar erteliyor. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Vali resti çekti: Adana’yı karalayan dizi, film çekilmesine müsaade etmiyorumVali resti çekti: Adana’yı karalayan dizi, film çekilmesine müsaade etmiyorumGündem

 

Kazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildiKazova Tekstil davası: İki kişi tahliye edildiGündem

 

Dünya
Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlaması
Fransa Başbakanı Lecornu'ya sahte üniversite diploması suçlaması
Trump'tan yeni hamle: ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım
Trump: ABD dışındaki tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım
Beyaz Saray'dan Trump ile Netanyahu görüşmesi öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız
Beyaz Saray'dan görüşme öncesi açıklama: Gazze'de anlaşmaya çok yakınız
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek
Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Dev proje rekorların efendisi oldu
Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Dev proje rekorların efendisi oldu
İddia | Çin, Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanıyor
İddia | Çin, Tayvan'ı işgal etmeye hazırlanıyor