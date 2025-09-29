Kassam Tugayları duyurdu: Gazze'de İsrail ordusunu hedef aldık

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze’de, İsrail ordusunun konuşlandığı noktaları havan toplarıyla vurduklarını açıkladı.

Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, “Dün, Gazze kentinin doğusundaki et-Tuffah Mahallesi’nin doğusunda düşmanın komuta ve kontrol merkezini çok sayıda havan topuyla hedef aldık” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı

Saldırının İsrail'in yaklaşık 2 yıldır şiddetli saldırılar, soykırım ve aç bırakma gibi uygulamalarına yanıt olduğu aktarıldı. Kassam Tugayları, Gazze'deki koşullar nedeniyle bazı açıklamalarını mensupları cephe hattından güvenli bir şekilde dönene kadar erteliyor. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.