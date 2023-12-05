Kasten uçak düşüren YouTuber'a 6 ay hapis cezası

Trevor Jacob'un uçak enkazını yok ederek soruşturmayı engellediği gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Deneyimli bir pilot ve paraşütçü olan 30 yaşındaki Trevor Daniel Jacob, delilleri tahrip etme ve gizleme suçlarını kabul etmişti.

Aralık 2021'de "Uçağımı Düşürdüm" başlıklı bir video çeken Jacob, küçük uçağının Santa Barbara County'deki dağlık Los Padres Ulusal Ormanı üzerinde motor arızası yaşadığını göstermişti. Jacob daha sonra elinde bir selfie çubuğu ile paraşütle uçaktan atlamıştı.

Jacob'un atlayışı ve uçağın düşüşü uçağın kanadına ve kuyruğuna monte edilmiş kameralar ile elinde taşıdığı kameralar tarafından kaydedilmişti.

Euronews'in aktardığına göre, mahkeme tutanaklarında Jacob'ın, yayınlayacağı videoda bir şirketin ürününü tanıtmak için sponsorluk anlaşması yaptığı ve 24 Kasım 2021'deki uçuşun yarım kalacağını önceden planlamış olduğu yer aldı.

Enkaz bölgesinde yapılan incelemelerde de uçağın parçalara ayrıldığı ve çöp depolarına atıldığı ortaya çıkmıştı.

Jacob'ın pilot lisansı 2022 yılında Federal Havacılık İdaresi tarafından iptal edilmişti.