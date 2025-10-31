  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Katar Başbakanı Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan kritik görüşme!
Takip Et

Katar Başbakanı Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan kritik görüşme!

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katar Başbakanı Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan kritik görüşme!
Takip Et

Katar Başbakanı Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio, önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede hangi konular ele alındı?

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze’deki son durumu ele aldığı kaydedildi. Katar basınındaki haberlere göre, görüşmede iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiler ile bunları geliştirmenin yolları da ele alındı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani görüşmede, Gazze’de ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak, bölgede sürdürülebilir barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini ifade etti.

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdüİsrail, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdüDünya
Lübnan: Yarım milyon Suriyeli, yıl sonuna kadar ülkelerine dönebilirLübnan: Yarım milyon Suriyeli, yıl sonuna kadar ülkelerine dönebilirDünya

 

Dünya
Venezuela, işgali teşvik edenlerin vatandaşlığını iptal etmeyi planlıyor
Venezuela, işgali teşvik edenlerin vatandaşlığını iptal etmeyi planlıyor
Letonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldı
Letonya, "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilme kararı aldı
Afganistan: İstanbul'daki görüşmeler, Pakistan ile yeniden bir araya gelme kararıyla sonuçlandı
Afganistan: İstanbul'daki görüşmeler, Pakistan ile yeniden bir araya gelme kararıyla sonuçlandı
ABD, 2026’da kabul edilecek mülteci sayısını duyurdu
ABD, 2026’da kabul edilecek mülteci sayısını duyurdu
Financial Times duyurdu: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi
Financial Times duyurdu: Trump ve Putin'in Budapeşte zirvesi iptal edildi
Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygun
Fransa'da değerli metal rafinerisinde soygun