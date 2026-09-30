Katar Başbakanı Al Sani: ''Natenyahu bir savaç suçlusudur"

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın programında bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Sani, Gazze Şeridi'nde yaşananların savaş suçu niteliğinde olduğunu ve bu eylemlerden Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. Katar Başbakanı, Netanyahu'nun kendi hükümetinin eylemlerini değerlendirmek yerine sorumluluğu başkalarına yöneltmeye çalıştığını savundu.

"Kırmızı çizgiyi aştı"

Al Sani, İsrail'in geçen yıl Doha'ya düzenlediği saldırıyı da yeniden kınadı. Arabulucuların hedef alınmasının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirten Katar Başbakanı, Netanyahu'nun "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi.

Katar diplomasiyi sürdürecek

Katar'ın bölgedeki gerilimlere rağmen diplomatik girişimlerini devam ettireceğini belirten Al Sani, ülkesinin barış için arabuluculuk rolünü sürdüreceğini dile getirdi. İran ve bölgeyi aşarak küresel ekonomiyi etkileyebilecek savaşın sonuçları konusunda daha önce de uyarılarda bulunduklarını hatırlattı.

İran konusunda diplomasi vurgusu

Al Sani, ABD ile koordinasyon halinde ABD ve İran arasında anlaşma sağlanması için diplomatik çözüm arayışlarının sürdüğünü belirtti. Katar Başbakanı, arabuluculuk sürecinin kolay olmadığını ancak kapalı kapılar ardındaki diplomasinin ilerleme sağlamak açısından etkili yöntemlerden biri olduğunu ifade etti.

Gerilimin azaltılması için üç başlık

Al Sani, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için üç temel konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Bunların ilkini, ABD ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı tatmin edecek bir nükleer anlaşmaya ulaşılması olarak sıraladı. Bu anlaşmanın aynı zamanda yaptırımların kaldırılmasını ve İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkının güvence altına alınmasını kapsaması gerektiğini belirtti.

İkinci başlık olarak Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne dikkat çeken Al Sani, bu konudaki anlaşmaların uluslararası hukuka uygun olması gerektiğini söyledi.

Üçüncü başlığın ise Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve İran'ın da dahil olduğu bölgesel güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi olduğunu ifade etti.